Ryanair fera sans Boeing 737 MAX 10

Ryanair a annoncé que ses négociations avec Boeing pour l'acquisition de 737 MAX 10 avaient été interrompues, en raison de l'impossibilité de trouver une entente sur le montant des appareils.



La low-cost irlandaise s'est actuellement engagée sur 210 Boeing 737-8200, la version à capacité accrue du 737 MAX 8, qui doivent lui être livrés d'ici 2025 - le premier ayant été réceptionné en juin. Ils porteront la flotte à 600 appareils.



Cependant, elle discutait avec l'avionneur américain depuis la fin de 2020 pour intégrer le 737 MAX 10 à sa flotte, la version la plus capacitaire de la famille. Elle avait officialisé ces discussions en mai dernier.



« Nous sommes déçus de ne pas avoir pu parvenir à un accord avec Boeing sur une commande de MAX 10. Cependant, Boeing a une vision des prix des avions plus optimiste que nous, et nous avons la ferme habitude de ne pas payer des prix élevés pour l'acquisition d'avions », a commenté Michael O'Leary, le PDG du groupe.



(Photo © Ryanair)