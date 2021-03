Ryanair base un avion supplémentaire à Marseille

Michael O'Leary s'est montré optimiste pour l'été et s'attend à ce que Ryanair puisse rétablir jusqu'à 80% du programme de vols des étés normaux en juillet, août et septembre, grâce au déploiement de la vaccination en Europe.



Dans ce cadre, la low-cost a décidé de renforcer sa base à Marseille en y stationnant un appareil supplémentaire cet été, son quatrième sur cet aéroport.



Elle pourra ainsi proposer 49 destinations au départ de la cité phocéenne à partir du mois de juillet, dont sept nouvelles (Alghero, Bari, Corfou, Minorque, Rhodes, Tétouan & Essaouira), et 160 vols hebdomadaires.



Ryanair est plus incertaine sur l'évolution de la situation sanitaire et sur les restrictions pour les trois mois à venir et ne prévoit pour le moment que 50% de son trafic habituel.



(Photo © Ryanair)