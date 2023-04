Ryanair agrandit ses installations de maintenance à Dublin

Ryanair a décidé de construire un nouvel hangar à Dublin pour ses besoins en maintenance lourde et en ligne, qui couvrira une surface de 11 000 m² et comptera quatre baies.



Les travaux de construction débuteront au quatrième trimestre et l'installation devrait être opérationnelle au deuxième trimestre 2025.



Sa création représente un investissement de 40 millions d'euros. Plus de 200 personnes seront recrutées pour y travailler.



Le hangar devrait fluidifier les travaux de maintenance de la flotte de la low-cost, alors qu'elle espère dépasser les 600 appareils en 2026.



(Photo © Ryanair)