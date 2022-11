RwandAir se met au Boeing 737-800SF d'AEI

RwandAir a pris livraison de son premier cargo dédié, un Boeing 737-800SF (L/N 2242). La modification de l'appareil a été effectuée par Aeronautical Engineers (AEI) dans les ateliers de KF Aero à Kelowna (Canada). Il est âgé de 15 ans et était précédemment opéré en configuration passager par la compagnie anglaise TUI Airways. Il est la propriété du bailleur américain Merx Aviation.



RwandAir entend déployer son avion cargo depuis Kigali vers des destinations situées en Afrique et au Moyen-Orient, notamment Johannesburg, Nairobi et les Émirats arabes unis. « La livraison de notre avion-cargo dédié est une étape importante dans les plans d'expansion de la flotte de RwandAir », a déclaré Yvonne Makolo, la PDG de la compagnie.



Le transporteur prévoit également de renforcer prochainement sa flotte long-courrier, avec l'introduction d'un Airbus A330-200 (MSN 1224) - son troisième A330 - d'ici la fin de l'année.



(Photo © RwandAir)