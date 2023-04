RwandAir s'élance vers Paris

Pour la première fois de son histoire, RwandAir va desservir Paris. La compagnie se prépare à proposer une liaison directe vers la capitale française à partir du 27 juin, faisant d'elle la 25e destination de son réseau.



La rotation sera réalisée trois fois par semaine en Airbus A330 - elle exploite deux A330-200 et un A330-300. Son lancement, déjà officiellement évoqué, a été permis par l'intégration du troisième A330 en mars.



Cette ligne sera par ailleurs la seule ligne directe entre Kigali et Paris.



RwandAir rappelle qu'elle prévoit de doubler sa flotte dans les cinq prochaines années. Elle compte actuellement treize appareils (les trois A330, six Boeing 737NG, deux CRJ900 et deux Dash8-400).



(Photo © RwandAir)