RwandAir renforce sa flotte long-courrier avec un troisième Airbus A330

RwandAir a réceptionné un troisième Airbus long-courrier, un A330-200 qui s'ajoute aux deux A330 déjà en flotte. Cet appareil (MSN 1224, Trent 700, immatriculé 9XR-WX) était précédemment opéré par Avianca (jusqu'en 2021). Il appartient au loueur américain Merx Aviation Finance.



Selon la compagnie, cet appareil permettra d'étendre ses opérations long-courriers avec des vols supplémentaires à destination de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique, notamment vers les dessertes de Londres, Bruxelles, Lagos et Dubaï. La compagnie prévoit aussi de desservir Paris cette année.



« Nous sommes ravis d'élargir encore notre flotte avec l'ajout de notre troisième avion long-courrier. Son ajout nous permettra de poursuivre l'expansion de nos routes et d'offrir aux clients encore plus de correspondances » a déclaré Yvonne Makolo, la PDG de RwandAir.



RwandAir aligne désormais une flotte de 13 appareils, dont 6 appareils de la famille 737 NG : 4 737-800, 1 737-800BCF et 1 737-700. Ces deux premiers A330 (un A330-200 et un A330-300) avaient quant à eux été livrés neuf par Airbus en 2016.



Yvonne Makolo a ajouté qu'elle envisageait d'étendre encore le nombre de 737 et d'A330 dans la flotte de la compagnie. « Parallèlement, nous travaillons au retrait progressif des CRJ et discutons sur les pistes d'avions régionaux. Nous analysons également la pertinence du Q400 pour savoir s'il faut le maintenir ou chercher une alternative », a-t-elle ajouté.



(Photo © RwandAir)