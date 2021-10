RwandAir et Qatar Airways désormais liées par un accord de partage de code

C'est un nouveau développement dans le rapprochement stratégique qui se dessine depuis quelques années déjà entre le Rwanda et l'émirat du Qatar. La compagnie nationale RwandAir a annoncé la signature d'un accord de partage de code avec Qatar Airways.



En vertu de celui-ci, les clients des deux compagnies aériennes bénéficieront d'un accès pratique à plus de 65 destinations mondiales.



« Il s'agit d'une étape importante pour RwandAir. [...] Alors que nous continuons à sortir de la pandémie, ce partenariat représente une autre étape extrêmement importante sur notre piste de reprise, et nous espérons offrir plus d'engagements comme celui-ci à nos clients dans un avenir très proche », a commenté Yvonne Makolo, PDG de RwandAir.



Les deux compagnies sont déjà liées par un partenariat concernant leur programme de fidélisation (les membres des programmes Dream Miles de RwandAir et Privilege Club de Qatar Airways peuvent désormais gagner et échanger des miles sur des vols sur les réseaux des deux transporteurs) et un accord interligne respectivement signés en juillet et août de cette année.



Dans la foulée de ce nouvel accord, RwandAir a annoncé le lancement d'une route directe entre Kigali et Doha à partir de décembre prochain. Elle y alignera sa flotte A330 en concurrence avec Qatar Airways qui propose actuellement cinq rotations par semaine (via Entebbe) en Boeing 787.



Rappelons que le transporteur qatari est actuellement en pourparlers finaux pour l'acquisition de 49% du capital du pavillon national rwandais, et ce après avoir acquis, en décembre 2019, 60% des parts dans l'aéroport international de Bugesera - situé à 40 kilomètres au sud-est de la capitale Kigali - qui ouvrira ses portes d'ici 2023.