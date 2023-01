Rusada s'installe aussi au Canada

Rusada a choisi de renforcer son empreinte en Amérique du Nord et a pour cela ouvert un nouveau bureau au Canada, situé à Toronto.



La société éditrice de logiciels dans l'aviation espère ainsi pouvoir développer ses activités dans la région, en s'installant à proximité des grands pôles canadiens et américains (Montréal, Chicago, New York, Washington).



Rusada comptait déjà un bureau dans le Colorado (à Boulder), ouvert en 2017 et qui lui a assuré un certain succès sur le continent.



« Nous constatons une forte demande pour nos services sur le marché nord-américain. Au cours de nos cinq années d'existence ici, nous avons déjà signé certains des plus gros contrats de notre histoire, tant sur le marché des aéronefs à voilure fixe que sur celui des aéronefs à voilure tournante, ainsi qu'avec un certain nombre de fournisseurs de services de maintenance. Nous avons formé de nombreux partenariats avec certains des principaux acteurs du secteur, ce qui nous permet d'atteindre de nouveaux types de clients et d'influencer positivement le développement d'ENVISION », explique Julian Stourton, PDG de Rusada.