Rusada enrichit sa solution Envision d'une nouvelle application

Rusada a développé une nouvelle application qui va venir étoffer sa solution Envision. Envision Flights a été conçue pour les pilotes et fonctionne avec le module Envision Flight Operations pour fournir en direct des détails sur les vols (heure et lieu de départ et d'arrivée, type de vol, immatriculation de l'avion, remplissage passagers et cargo).



L'utilisateur peut également enregistrer sa consommation d'huile et de carburant, dérouter ou annuler un vol, ajouter un nouveau vol, signaler un dysfonctionnement...



« Le personnel navigant peut consulter toutes les informations dont il a besoin en un seul endroit, ce qui évite la perte de temps occasionnée par des appels téléphoniques ou des mises à jour provenant de divers agents tiers », précise Julian Stourton, PDG de Rusada.



La société suisse rappelle par ailleurs qu'elle a lancé deux autres applications au cours des derniers mois, Envision Tasks et Envision Stock.



