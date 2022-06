Rusada change son identité visuelle

Rusada a décidé de changer son identité visuelle, afin de refléter sa transformation des deux dernières années.



Entamée en juin 2020, elle a permis l'embauche de 60 personnes, publié dix versions de son logiciel Envision et trois nouvelles applications. La société a par ailleurs gagné quinze nouveaux clients.



Après plusieurs mois d'incertitude au début de la pandémie, « nous avons pu nous ressaisir et commencer à planifier l'après-pandémie. Nous avons réorganisé nos équipes de développement pour mieux exploiter les talents collectifs de notre personnel et utilisé notre capacité accrue pour augmenter encore les performances et les fonctionnalités de nos logiciels », explique Julian Stourton, PDG de Rusada.



La nouvelle identité doit refléter le dynamisme accru de la société et la sophistication de sa solution.



