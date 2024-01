RTX progresse encore vers le 1er vol de son démonstrateur de vol hybride électrique

Pratt & Whitney Canada (groupe RTX) vient de développer une unité de recharge mobile avancée capable de recharger des batteries de grande puissance jusqu'à 1 500 volts, ce qui la rend compatible avec la norme de système de charge mobile (MCS) avancée pour les applications d'alimentation à haute tension. Ce dispositif a été conçu en collaboration avec le Conseil national de recherches Canada (CNRC) et l'Institut du véhicule innovant (IVI) dans le cadre du projet de démonstrateur de vol hybride électrique de RTX.



Le motoriste canadien précise que cette unité de recharge mobile est assemblée à partir de composants disponibles dans le commerce et qu'elle peut fournir jusqu'à 280 kW et 1 500 V.



Pratt & Whitney Canada continue de progresser dans les essais du système de propulsion du démonstrateur hybride électrique de RTX, qui vise une amélioration de 30% du rendement du carburant et une réduction des émissions de CO2 par rapport aux turbopropulseurs régionaux les plus perfectionnés d'aujourd'hui. Ainsi, plus tard cette année, ce système de propulsion sera relié à des batteries fabriquées par la société suisse H55, qui seront rechargées à l'aide de la nouvelle unité de recharge.



Pour rappel, le programme régional de démonstrateur de vol hybride électrique se base sur un Dash 8 de De Havilland Canada. Collins Aerospace fournira quant à lui le moteur électrique de 1 mégawatt.



(Image © RTX)