Royal Jordanian redresse son bilan

Royal Jordanian divise ses pertes par deux. Le transporteur jordanien a publié une perte nette après impôts à 74,3 millions JD (105 millions de dollars) pour l'exercice 2021, soit 54 % de moins que la perte enregistrée en 2020.



Cette réduction du déficit est en partie due à la révision de plusieurs contrats de location d'avions ainsi que des prestations de services avec les fournisseurs locaux et internationaux, explique-t-elle.



Dans le même temps, les revenus totaux générés l'an dernier sont un indicateur positif de son retour à la croissance. Ils sont passés de 300 millions de dollars en 2020 à 504 millions de dollars en 2021, soit une hausse de 68 %.



L'an dernier, Royal Jordanian a transporté 1,6 million de passagers contre 752 000 l'année précédente.



Afin de poursuivre son redressement, le porte-étendard jordanien axe désormais sa stratégie sur quatre piliers : la réduction des coûts opérationnels, l'amélioration des services, le réaménagement de son réseau et la modernisation de la flotte. Son plan quinquennal prévoit une hausse de 18% de la flotte et un nombre cible de 60 destinations, contre 35 routes pour 24 avions actuellement.



(Photo © Royal Jordanian)