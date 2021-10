Royal Jordanian lance un appel d'offres pour doubler sa flotte de monocouloirs

La compagnie Royal Jordanian a émis un appel d'offres visant à acquérir plus d'une vingtaine de monocouloirs pour moderniser et doubler sa flotte au cours des cinq prochaines années.



La compagnie porte-drapeau jordanienne aligne aujourd'hui cinq Airbus A319, six A320, deux A321 ainsi que quatre appareils de la famille E-Jet d'Embraer (photo).



Les nouveaux appareils, qui seront acquis via des contrats de leasing, concernent logiquement les familles A320neo, 737 MAX, A220 et E-Jet E2.



Royal Jordanian entend aussi accroître sa flotte de Dreamliner (sept 787-8 aujourd'hui ) et remplacer son unique A310-300F.



Pour rappel, la compagnie aérienne a récemment renégocié ses différents contrats de leasing dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan de restructuration pour atténuer les effets de la pandémie. Ces contrats représentaient 47% des coûts fixes de la compagnie aérienne.



