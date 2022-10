Royal Jordanian envisage la commande de dix E2 d'Embraer

Royal Jordanian et Embraer ont signé un protocole d'accord portant sur l'introduction de dix E-Jet E2 dans la flotte de la compagnie. Elle est intéressée par les deux versions en service, l'E190-E2 et l'E195-E2.



Cet accord préliminaire s'inscrit dans le cadre du plan de modernisation de la compagnie, qui compte notamment renouveler et agrandir la flotte qui officie sur ses vols régionaux de deux heures au départ d'Amman. Les appareils remplaceront ainsi les E175 et E195 actuellement en service.



Les E195-E2 devraient pouvoir accueillir 120 passagers en configuration biclasse (dont douze en classe affaires), tandis que les E190-E2 devraient compter 92 places (avec le même nombre de fauteuils de classe affaires).



Royal Jordanian a déjà lancé le programme de renouvellement de sa flotte avec une commande d'Airbus A320neo et elle se trouve en discussion avec Boeing concernant le volet long-courrier du plan. Elle compte ainsi passer de 24 à une quarantaine d'avions en opération dans les cinq prochaines années.



(Royal Jordanian exploite déjà des Embraer 175 et 195. Photo © Royal Jordanian)