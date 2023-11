Royal Jordanian augmente sa commande de Boeing 787

(Dubai Airshow 2023) Royal Jordanian a passé une commande auprès de Boeing pour quatre 787-9. A l'occasion du salon de Dubaï, la compagnie a également confirmé un précédent accord portant sur l'acquisition de deux exemplaires de l'appareil. Son carnet de commandes pour le Dreamliner est donc de six appareils.



Royal Jordanian souligne que cette commande a pour but de moderniser sa flotte et de lui donner de nouvelles opportunités de croissance dans le transport de passagers et de fret. Elle exploite déjà sept 787-8.



Boeing indique que sa division Global Services va fournir des services de modification à la compagnie sur sa flotte actuelle de Dreamliner pour améliorer la connectivité en vol. L'avionneur fournira les kits de modification et réalisera le travail d'ingénierie.



(Image © Boeing)