Royal Air Maroc prépare un appel d'offres pour remplacer ses Boeing 737NG

Royal Air Maroc (RAM) prévoit de lancer un appel d'offres dès 2023 pour le renouvellement de sa flotte Boeing 737NG.



Le PDG Abdelhamid Addou laisse toutefois planer le suspense sur l'avion de remplacement. Boeing 737 MAX ou Airbus A320neo ? « Je ne sais pas, ce sera décidé dans l'appel d'offres. Le marché est ouvert », a-t-il répondu dans un récent entretien à Aerotelegraph.



RAM exploite actuellement une flotte de trente-et-un Boeing 737-800 (âge moyen : 14,7 ans), six 737-700 (âge moyen : 20,6 ans), deux 737 MAX 8 (âge moyen : 3,2 ans), un 737-800 (BBJ). Parmi eux, onze sont actuellement inactifs en raison de la baisse de la demande de voyages résultant de la pandémie (tous ses 737-700 et l'un des deux 737 MAX 8).



RAM avait déjà annulé une précédente commande portant sur deux autres 737 MAX.



Le reste de sa flotte est constitué de quatre Embraer 190 et neuf Dreamliner ( cinq 787-8 et quatre 787-9), quatre ERJ190 et six ATR72 (exploités par sa filiale Royal Air Maroc Express).



Au cours de l'été dernier, le pavillon national marocain avait temporairement loué quatre Airbus A321 auprès du transporteur Smartlynx. Par le passé, RAM a exploité six appareils du type entre 2003 et 2013.