Rostec expose son futur PD-8 au salon MAKS

United Engine Corporation, une division de Rostec, expose une maquette grandeur nature du son futur PD-8 au salon MAKS, qui se déroule actuellement à Zhukovsky (Moscou).



Le PD-8 est un nouveau système de propulsion destiné à équiper le SSJ-NEW, un Superjet ne comprenant que des équipements russes. United Aircraft Corporation espère réduire ainsi les coûts de développement et les risques techniques.



Pour accélérer les développements et tenir le calendrier, le programme comprendra un jumeau numérique. Mais le design du moteur est déjà arrêté et les accords de coopération pour la conception et la production ont été conclus. Des composants du premier prototype sont en cours de production.



Rostec attend la certification de type du PD-8 en 2023.



(Photo © Rostec)