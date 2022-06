Rolls-Royce travaille sur des turbogénérateurs qui pourraient allonger le rayon d'action des avions hybrides-électriques

Rolls-Royce continue de s'engager dans la propulsion hybride-électrique et annonce officiellement qu'il développe une technologie de turbogénérateurs dans le but d'augmenter l'autonomie des appareils électriques.



Le motoriste rappelle la propulsion tout électrique est indiquée pour les opérations très courtes en eVTOL et en petits avions, entre des villes ou des îles rapprochées.



Le turbogénérateur sur lequel il travaille sera une source d'énergie embarquée avec des offres de puissance évolutives (entre 500 kW et 1200 kW), qui permettra de recharger les batteries après le décollage (initialement avec du carburant durable d'aviation voire avec un système de combustion d'hydrogène lorsqu'il sera disponible) ou d'alimenter directement les hélices. Rolls-Royce souligne que les appareils pourront passer d'une source d'énergie à l'autre en vol.



Des experts du motoriste en Allemagne, en Norvège et en Hongrie travaillent sur le projet, partiellement finance par le ministère allemande des Affaires économiques et de l'action climatique.



(Image © Rolls-Royce)