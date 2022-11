Rolls-Royce teste ALECSys en vol

Rolls-Royce annonce que son démonstrateur ALECSys (Advanced Low Emissions Combustion System) est entré dans sa phase d'essai en vol. Il a en effet réalisé son premier vol, monté (en position 2) sur le Boeing 747 servant de banc d'essai volant au motoriste britannique à Tucson (Arizona).



Le programme d'essai comprend notamment des vols à une altitude de 40 000 pieds et des rallumages de moteurs dans différentes conditions.



Le démonstrateur a déjà été longuement testé au sol, notamment pour étudier le givrage, l'ingestion d'eau, l'opérabilité au sol, les émissions et le fonctionnement avec 100 % de carburant durable d'aviation (SAF).



Le système ALECSys fait partie du programme de démonstration de l'UltraFan. Il vise à améliorer le mélange du carburant et de l'air avant la combustion, afin de la rendre plus propre en réduisant les émissions de NOX et de particules. Ses essais en vol permettront de vérifier l'opérabilité du système en altitude et d'acquérir de l'expérience sur son exploitation afin de pouvoir proposer une solution relativement mature dans l'hypothèse d'une future entrée en service.



(Photo © Rolls-Royce)