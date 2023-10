Rolls-Royce soutiendra les Trent 700 des A330 MRTT de l'armée de l'Air et de l'Espace

Parallèlement aux contrats signés avec Airbus pour porter la flotte d'A330 MRTT de l'armée de l'Air et de l'espace au standard 2, la DGA (Direction générale de l'armement) et la DMAé (Direction de la maintenance aéronautique) ont conclu un contrat MissionCare avec Rolls-Royce pour l'entretien de leurs moteurs Trent 700.



D'une durée pouvant aller jusqu'à vingt ans, l'accord MissionCare prévoit un soutien basé sur la disponibilité.



« Cet accord fournira à l'armée de l'Air française un service qui élargira sa capacité de mission tout en offrant une structure de maintenance et de coûts prévisible », commente Alex Zino, directeur du développement commercial au Royaume-Uni et à l'international pour la défense chez Rolls-Royce.



(Photo © Airbus)