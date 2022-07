Rolls-Royce signe un contrat TotalCare avec T'way

Rolls-Royce et la compagnie aérienne sud-coréenne T'way ont signé un accord de service TotalCare pour les moteurs Trent 700 qui propulsent ses trois nouveaux Airbus A330-300.



Le motoriste britannique explique que les nouveaux gros-porteurs de T'way constituent une première pour les opérations du Trent 700 en Corée du Sud. Selon Rolls-Royce, le nouvel accord TotalCare donnera à T'way un coût sécurisé d'exploitation et de maintenance de ses moteurs grâce à un mécanisme de paiement en dollars par heure de vol. Il offrira également une meilleure disponibilité des appareils grâce à une connaissance approfondie des moteurs qui s'appuie sur une surveillance avancée de l'état des moteurs.



Rolls-Royce rappelle aussi que son Trent 700 s'est imposé comme le moteur de référence pour la famille A330 d'Airbus, avec plus de 60 % de part de marché.



La compagnie low-cost T'way a réceptionné successivement ses trois A330 entre février et mai, des appareils qui assurent des vols intérieurs (Gimpo-Jeju) mais qui commencent à assurer des lignes internationales (Inchéon vers Singapour, Bangkok et le Vietnam). Elle prévoit même d'étendre sa flotte de gros-porteurs à jusqu'à 20 appareils à horizon 2027, en plus de ses monocouloirs 737NG/ MAX.



(Photo © Rolls-Royce/T'way)