Rolls-Royce réalise un 1er essai avec un moteur alimenté à l'hydrogène vert

Rolls-Royce a annoncé qu'il avait réalisé pour la première fois un démarrage de moteur moderne alimenté à l'hydrogène. L'essai a été réalisé avec un démonstrateur de concept préliminaire basé sur un moteur d'avion régional AE 2100-A (utilisé sur Saab 2000) converti.



Il s'est déroulé dans des installations appartenant au ministère de la défense britannique à Boscombe Down.



L'hydrogène utilisé a été fourni par l'EMEC (European Marine Energy Centre) et produit à partir des énergies éolienne et marémotrice dans ses installations d'Eday, dans les îles Orcades.



Avec ce projet, Rolls-Royce et sa partenaire easyJet veulent montrer que « l'hydrogène peut fournir de l'énergie aux moteurs d'avions civils de manière sûre et efficace ». D'autres essais sont donc prévus, avec pour objectif à plus long terme de réaliser des essais en vol. Avant cela, le motoriste britannique vise un essai au sol sur Pearl 15.



(Photo © Rolls-Royce)