Rolls-Royce lance la construction de son nouveau site de production en France

Rolls-Royce se rapproche de ses clients français. Le motoriste britannique a célébré la pose de la première pierre de son nouveau centre de production au Haillan, près de Bordeaux, le 2 septembre. Ce site aura notamment un rôle important dans la production du Pearl 10X, qui équipera le Falcon 10X de Dassault.



Il couvrira une surface 2 000 m² et abritera des bureaux, un atelier et un entrepôt. La construction du bâtiment doit s'achever au premier semestre 2023.



« Alors que le programme de développement du moteur Pearl 10X pour le Falcon 10X de Dassault progresse, nous travaillons en parallèle à la mise en place d'une nouvelle plateforme pour soutenir les activités d'essais en vol de Dassault et sa chaîne de production », explique Philipp Zeller, Senior Vice-President de Rolls-Royce pour Dassault.



Le site d'Haillan renforcera l'implication du motoriste en France, où il emploie déjà 600 personnes. Il a en effet des relations très étroites avec les grands industriels, notamment Airbus à qui il fournit des moteurs pour toutes les gammes de gros-porteurs et Safran.



(Photo © Rolls-Royce)