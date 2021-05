Rolls-Royce inaugure son Testbed 80

Rolls-Royce a officiellement inauguré son nouveau et plus grand banc d'essai, le Testbed 80. Situé dans ses installations de Derby, il était déjà opérationnel puisqu'un premier essai moteur (sur un Trent XWB) y avait déjà eu lieu en janvier.



Couvrant une surface de 7 500 m², sa construction a demandé trois ans de travaux et 90 millions de livres d'investissement. Il rassemble les dernières technologies d'essais disponibles.



Il permettra notamment de lancer les statiques essais du premier démonstrateur d'UltraFan, à partir de 2022.



Il est également doté d'une capacité de stockage de 140 000 litres de carburant, dont une partie sera utilisée pour du carburant durable. Le premier test sur l'UltraFan devrait par exemple être réalisé avec 100% de biocarburant.



Enfin, il pourra également tester des systèmes de propulsion hybrides ou électriques.



(Photo © Rolls-Royce)