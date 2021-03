Rolls-Royce fait rouler son avion électrique

Rolls-Royce a réalisé le premier roulage de son avion électrique, le « Spirit of innovation ». Il était propulsé par un motopropulseur électrique de 500 chevaux (400 kW) et les dernières technologies en matière de stockage d'énergie.



Grâce à eux, le « Spirit of innovation doit être l'avion électrique le plus rapide du monde, selon le motoriste britannique. Il devrait être capable d'atteindre une vitesse de 482 km/h. Il permettra également à Rolls-Royce d'avoir une position solide sur le marché de la mobilité aérienne urbaine.



Le démonstrateur se rapproche ainsi de son premier vol, prévu pour le printemps.



Cette avancée s'inscrit dans le programme ACCEL (Accelerating the Electrification of Flight), auquel participent Yasa, le fabricant de moteurs et de contrôleurs électriques, et la start-up aéronautique Electroflight.



(Photo © Rolls-Royce)