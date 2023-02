Rolls-Royce en dit plus sur les futurs Airbus A350 d'Air India

Rolls-Royce a signé un protocole d'accord avec Air India pour lui livrer les 68 Trent XWB-97 (A350-1000) et 12 Trent XWB-84 (A350-900) qui motoriseront ses 40 futurs A350.



Au passage, la commande de Trent XWB-97 est la plus importante passée pour ce type de moteur.



Mais le motoriste britannique a aussi donné des indications sur un nombre conséquent d'A350 supplémentaires qui pourraient venir rejoindre la flotte de la compagnie porte-drapeau indienne dans un second temps.



En effet, Rolls-Royce annonce que 20 autres Trent XWB-97 sont en option, soit pour 10 avions supplémentaires.



(Photo © Airbus)