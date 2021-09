Rolls-Royce conclut la vente d'ITP Aero

Rolls-Royce a annoncé qu'il avait conclu un accord définitif avec un consortium emmené par Bain Capital pour la vente de sa filiale ITP Aero. Le montant de la transaction est d'environ 1,7 milliard d'euros et celle-ci devrait être conclue au premier semestre 2022.



ITP Aero restera une activité indépendante sous l'égide de son actuel directeur général Carlos Alzola et conservera son siège à Zamudio. La société restera également un fournisseur stratégique de Rolls-Royce.



Bain Capital s'est engagé à soutenir la société dans son plan industriel et à maintenir les effectifs actuels. Mieux, il compte investir dans le développement de ses produits - ITP Aero fournit des composants critiques de moteurs pour les plateformes d'avions civils et de défense (notamment le TP400 de l'A400M et l'EJ200 de l'Eurofighter) - en diversifiant sa clientèle et en soutenant la prochaine génération d'avions.



Cette vente fait partie du programme de cessions de Rolls-Royce, qui vise ainsi à lever 2 milliards de livres sterling, réduire son capital mais maintenir des partenariats stratégiques avec ses fournisseurs. Elle permettra au motoriste de redresser son bilan.



(Photo © ITP Aero)