Rolls-Royce choisit Tufan Erginbilgic comme directeur général

Rolls-Royce a nommé Tufan Erginbilgic au poste de directeur général. Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2023.



Il succèdera alors à Warren East, qui avait annoncé en février son intention de quitter ce poste à la fin de l'année.



Tufan Erginbilgic a une formation d'ingénieur et a passé plus de vingt ans de sa carrière au sein de BP, qu'il a achevée en tant que directeur de l'activité downstream (qui comprend notamment les opérations autour du carburant d'aviation). Il est actuellement partenaire de la société d'investissement privée Global Infrastructure Partners (GIP).



En attendant de prendre son poste, il va étudier la pertinence de conserver les fonctions de directeur non-exécutif au sein des groupes Iveco, DCC et de Türkiye Petrol Rafinerileri (Tupras).



(Photo © Rolls-Royce)