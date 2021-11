Rolls-Royce célèbre la livraison de son 1000e Trent XWB

Rolls-Royce a annoncé avoir livré son millième Trent XWB-84. Il souligne que le programme est le premier à franchir ce cap si tôt dans sa vie opérationnelle.



Le moteur a été produit à Derby et est destiné à équiper un Airbus A350-900.



Rolls-Royce rappelle que le Trent XWB-84 est entré en service en 2015. Depuis, la flotte a accumulé plus de huit millions d'heures de vol auprès d'une trentaine d'opérateurs.



« L'assemblage de 1 000 Trent XWB-84 a nécessité la réunion de plus de 25 millions de pièces et plus de 6 000 étapes d'assemblage par moteur », souligne Sebastian Resch, directeur des Opérations pour la division Civil Aerospace de Rolls-Royce.