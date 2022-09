Rolls-Royce boucle la cession d'ITP Aero pour se désendetter

Rolls-Royce vient de finaliser la vente du motoriste espagnol ITP Aero à un consortium d'investisseurs dirigé par Bain Capital Private Equity, conformément à l'officialisation de la transaction il y a près d'un an, et pour une valeur d'entreprise d'environ 1,8 milliard d'euros.



Le gouvernement espagnol avait finalement approuvé la vente de la filiale à 100% du motoriste britannique au consortium d'investisseurs dirigé par le fonds américain Bain Capital Private Equity (avec Sapa Placencia et JB Capital) le 3 août dernier.



Rolls-Royce rappelle par ailleurs que le fruit de cette revente sera utilisé pour reconstruire son bilan financier et réduire son taux d'endettement, avec le remboursement immédiat d'un prêt de 2 milliards de livres sterling garanti à 80% par UK Export Finance.



Pour rappel ITP Aero fournit des composants critiques de moteurs pour les plateformes d'avions civils et de défense (notamment le turbopropulseur TP400 de l'A400M et le turboréacteur EJ200 de l'Eurofighter). ITP Aero est également un fournisseur de rang 1 pour tous les grands motoristes mondiaux.



Rolls-Royce précise d'ailleurs qu'ITP Aero restera l'un de ses fournisseurs et partenaires stratégiques clés pour ses programmes civils et militaires.



(Photo © ITP Aero)