Rockton confirme son intérêt pour 20 ES-30 d'Heart Aerospace

La société de leasing suédoise Rockton a converti une précédente lettre d'intention signée avec Heart Aerospace en commande ferme pour vingt avions régionaux électriques ES-30 et vingt droits d'achat.



Rockton rappelle qu'elle se concentre sur des investissements dans les nouvelles technologies qui peuvent permettre de réduire les effets nocifs de l'aviation sur le climat. Elle estime que l'ES-30 est la solution technologique la plus prometteuse pour le segment régional - l'appareil de 30 places est censé entrer en service en 2028.



Heart Aerospace souligne qu'il compte des commandes fermes pour 250 ES-30, assorties d'options et de droits d'achat pour 120 appareils supplémentaires et de lettres d'intention pour 91 autres.



(Image © Heart Aerospace)