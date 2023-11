Robin Aircraft placé en liquidation judiciaire

Le Tribunal de Commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de Robin Aircraft avec cessation immédiate d'activité. L'avionneur était sous procédure de sauvegarde depuis février dernier et avait été placé en redressement en septembre.



La recherche de repreneurs potentiels n'a donc pas abouti, malgré les trois offres présentées.



Non concernée par la procédure judiciaire à l'encontre de Robin Aircraft, sa maison-mère CEAPR (Centre Est Avions Pierre Robin) espère pouvoir poursuivre certaines activités. « CEAPR va prendre à son bord tous les compagnons Robin qui pourront et voudront continuer à faire vivre et grandir les savoir-faire uniques amassés depuis tant d'années par une longue suite d'artisans de grand talent. Et quand demain la communauté des passionnés du DR400 et du Cap10 le voudra et que les conditions du marché le permettront, nous serons prêts », indique Casimir Pellissier, le président de Robin Aircraft.



La société était en difficulté depuis la découverte d'un nouveau problème de collage des longerons sur DR400, mettant en cause la résistance structurelle de l'aile. Le problème de production signalé par l'OSAC (organisme pour la sécurité de l'aviation civile) à la fin de l'année dernière a entraîné la publication d'une directive de navigabilité de l'EASA (agence européenne de la sécurité aérienne) en décembre 2022, qui a mené à des limitations voire des interdictions de vol pour certaines séries.



