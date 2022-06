Rob van de Graaf devient directeur commercial d'EPCOR

Rob van de Graaf a été nommé directeur commercial d'EPCOR et a pris ses fonctions le 1er juin.



Il a commencé sa carrière dans l'aviation chez Fokker Aircraft en 1988, avant de travailler pour AAR et d'assumer différents rôles commerciaux au sein de la société américaine.



Il a également participé au développement des activités d'HEICO et de MTU en Asie Pacifique.



Avant de prendre ses fonctions chez EPCOR et de rejoindre les Pays-Bas, il avait également intégré les équipes de Turbine Aero en tant que VP Ventes et marketing pour les régions Asie et EMEA.