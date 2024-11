L'ATR 72-600 va faire son entrée au Canada grâce à Rise Air. La compagnie détenue à 100 % par des autochtones a décidé de moderniser sa flotte en introduisant trois exemplaires de l'appareil, un acquis auprès d'ATR et livrable à la fin de l'année 2025 et deux autres acquis en leasing pour des livraisons en 2026. Ils permettront à la compagnie, déjà opératrice d'ATR, de poursuivre ses liaisons essentielles à travers la Saskatchewan. Il s'agit du plus important investissement de son histoire.



(Photo © ATR)