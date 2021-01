Rickard Gustafson quitte SAS

Rickard Gustafson a fait connaître son intention de quitter son poste de PDG de SAS. Son départ interviendra au plus tard le 1er juillet.



Il indique qu'il part « rejoindre l'un des plus grands groupes industriels suédois », après avoir passé dix ans à diriger la compagnie aérienne.



Sous son mandat, SAS a réussi à redevenir profitable plusieurs années et s'est résolument engagée pour la réduction de son empreinte environnementale.



Avec la crise liée à la pandémie de covid-19, elle se trouve actuellement dans un état critique mais stable, juge Carsten Dilling, son chairman. Il annonce que la recherche de son successeur a débuté.



(Photo © SAS)