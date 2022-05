Rick Deurloo nommé président de Pratt & Whitney Commercial Engines

Pratt & Whitney a annoncé la nomination immédiate de Rick Deurloo au poste de président de la division Commercial Engines.



Il conserve par ailleurs ses responsabilités actuelles de directeur commercial du motoriste.



Il succède à Carroll Lane, qui occupait ce poste depuis deux ans et demi et démissionne pour poursuivre une autre opportunité.



Rick Deurloo avait rejoint United Technologies Corporation en 1998 et accumule plus de vingt ans d'expérience dans le management et la vente pour l'industrie aéronautique. Il a notamment été VP responsable des ventes pour les Amériques.



(Photo © Pratt & Whitney)