Richard Stoddart prend les commandes de Satair

Satair, filiale d'Airbus Services spécialisée dans les pièces détachées, annonce la nomination de Richard Stoddart au poste de président-directeur général et responsable d'Airbus Material Services.



Il prendra ses fonctions le 1er octobre et remplace Bart Reijnen, désormais à la tête d'Airbus Helicopters aux États-Unis depuis début septembre.



Richard Stoddart rejoint Satair avec une riche expérience au sein des divisions Airbus Defence and Space et Commercial Aircraft, où il a dirigé divers programmes orientés client et a récemment dirigé la transformation d'Airbus vers un avenir décarboné.



Richard Stoddart a notamment été en charge des services clients pour les programmes d'avions commerciaux Airbus de 2018 à 2021.



(Photo © Airbus)