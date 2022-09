Revima lance un nouveau site Internet pour présenter tous ses services

« L'élargissement de l'offre de services de Revima ces dernières années, avec en particulier l'ouverture de notre nouvelle usine de réparation et révision de trains d'atterrissage en Thaïlande, l'intégration de notre usine de réparation de pièces de turbines en région Parisienne et de FlightWatching à Toulouse, ainsi que le développement de Normandy Aero Spares à Yainville nécessitaient une refonte de notre site internet. Il est désormais possible d'y découvrir l'ensemble des services et implantations du Groupe "», a déclaré Olivier Legrand, Président du Groupe Revima.



Revima a précisé que ses équipes avaient travaillé à la conception et au développement du nouveau site web pendant plusieurs mois . Il a été mis en ligne le 12 septembre.



Pour consulter le nouveau site, rendez-vous sur

Le groupe français Revima, spécialisé dans la maintenance des APU, des pièces moteurs et des trains d'atterrissage pour avions civils et militaires, vient de mettre en ligne son nouveau site Internet pour présenter l'ensemble de ses services.», a déclaré Olivier Legrand, Président du Groupe Revima.Revima a précisé que ses équipes avaient travaillé à la conception et au développement du nouveau site web pendant plusieurs mois . Il a été mis en ligne le 12 septembre.Pour consulter le nouveau site, rendez-vous sur >www.revima-group.com