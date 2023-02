Résultats en croissance pour Airbus qui affiche un nouveau bénéfice record

Airbus a publié son bilan annuel le 16 février. L'avionneur a vu son chiffre d'affaires augmenter de 13 % à 58,76 milliards d'euros sous l'effet de l'augmentation des livraisons de la division Avions commerciaux et de la force du dollar, ainsi que de la croissance des services et d'un mix plus favorable dans l'activité Airbus Helicopters.



L'EBIT ajusté croît en parallèle de 16 % à 5,6 milliards d'euros, tandis que le bénéfice net atteint le record de 4,25 milliards d'euros, en progression de 1% par rapport à celui de 2021.



Airbus rappelle qu'il a enregistré 1 078 commandes brutes en 2022, soit 820 commandes nettes après annulations. Les appareils (nets) ont une valeur de 59 727 milliards d'euros.



Les livraisons d'avions commerciaux ont atteint 661 appareils, une hausse de 8 % par rapport à 2021 mais une déception pour Airbus, qui avait prévu une croissance deux fois plus importante mais a été ralenti par sa chaîne d'approvisionnement.



Pour 2023, l'avionneur vise un EBIT ajusté de 6 milliards d'euros et des flux de trésorerie disponible de 3 milliards d'euros. Il reprend également son objectif de livraisons initial de 2022 et vise 720 livraisons d'avions commerciaux.



