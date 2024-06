L'aéroport international de La Tontouta, en Nouvelle-Calédonie, est de nouveau fonctionnel, mais uniquement en journée. Il a partiellement rouvert ses portes le 17 juin, après avoir été fermé le 14 mai en raison des émeutes qui ont éclaté dans l'archipel pour contester un projet de réforme électorale.



Un couvre-feu est toujours en vigueur mais a été repoussé de 18h à 20h.



Aircalin reprend progressivement ses opérations mais les contraintes qui demeurent entraînent des changements d'horaires et le maintien d'annulations. Le pont aérien entre La Tontouta et Magenta sera par ailleurs rétabli à partir du 19 juin.



La réouverture a été rendue possible par la fin des barrages et le retour de l'accessibilité de la route reliant la plateforme à Nouméa.



(Photo © CCI Nouvelle-Calédonie)