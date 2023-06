Recaro présente un siège de rangée de sortie de secours pour Airbus A320

Recaro a conçu un nouveau fauteuil destiné à être installé au niveau des sorties de secours des Airbus de la famille A320, qui permet d'augmenter le nombre de passagers dans la cabine sans aller à l'encontre des règles de sécurité de l'EASA et de la FAA.



Le siège X-Tend est doté d'une assise qui peut être repliée en cas de besoin pour assurer un passage de 13 pouces entre le couloir et les portes de secours situées au niveau des ailes, minimum requis pour assurer une évacuation efficace de l'appareil en cas d'incident.



Destiné aux cabines économiques pensées pour des vols court et moyen-courrier, X-Tend permet de passer la capacité d'accueil d'un A320 de 190 à 194 passagers.



« Cette collaboration avec Airbus ne ressemble à rien de ce que l'on trouve actuellement sur le marché et constitue une étape importante de notre partenariat », affirme Mark Hiller, le PDG de Recaro Aircraft Seating.



(Photo © Recaro)