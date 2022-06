Recaro fournira les fauteuils de la nouvelle flotte A320neo de KLM et Transavia

KLM et Transavia ont de nouveau choisi Recaro pour équiper leur future flotte d'Airbus de la famille A320neo. Pour rappel, une centaine d'appareils est en commande et les livraisons doivent débuter durant l'été 2023.



KLM installera deux modèles sur ses appareils, le BL3710 à l'avant de la cabine et le SL3710, plus léger, ensuite, tandis que les deux Transavia, Pays-Bas et France, auront des appareils entièrement équipés en SL3710.



Dans tous les cas, les fauteuils ont des éléments de personnalisation, parfois propres à chaque compagnie, notamment une prise USB-C sur le dossier permettant de rester connecté durant le vol, et un dossier retravaillé, plus ergonomique et plus léger. Chez KLM, ils seront également dotés d'une tablette additionnelle permettant de soutenir les équipements électroniques individuels.



Les A320neo et A321neo seront livrés à partir de septembre 2023 chez Transavia Holland et à partir d'octobre 2023 chez Transavia France.



« Après un processus d'appel d'offres intense, KLM et les deux compagnies aériennes Transavia en France et aux Pays-Bas ont été heureuses de sélectionner conjointement les nouveaux sièges Recaro même s'ils diffèrent en fonction de nos trois spécifications », Boet Kreiken, EVP Customer Experience chez KLM.



(Cabine comprenant les deux modèles de sièges de classe économique BL3710 et SL3710. Photo © Recaro)