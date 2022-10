Raytheon Technologies entre au capital de la société suisse H55

RTX Ventures, filiale dédiée au capital-risque du groupe américain Raytheon Technologies, annonce avoir pris une participation minoritaire dans la société suisse H55, spécialisée dans la propulsion électrique et les systèmes de batteries pour des applications de mobilité aérienne.



Dans le cadre de cet investissement, H55 bénéficiera des conseils de RTX Ventures et facilitera la possibilité de développer de futurs produits en collaboration.



« Recevoir un investissement de RTX Ventures est une nouvelle reconnaissance des antécédents, de l'expertise et du potentiel de H55 », a déclaré André Borschberg, le président exécutif de H55. « Avec RTX Ventures, H55 bénéficiera de l'opportunité potentielle de travailler avec Raytheon Technologies sur une gamme de projets qui nous permettront d'intensifier notre offre, en développant un large portefeuille de produits et de solutions adaptés à de nombreux clients et applications dans l'aviation. industrie » a-t-il ajouté.



Le groupe Raytheon Technologies est lui-même directement impliqué dans des programmes de propulsion hybride électrique, notamment au travers ses filiales Pratt & Whitney et Collins Aerospace.



Pratt & Whitney Canada avait d'ailleurs choisi la société H55 pour fournir les systèmes de batterie haute tension de son programme régional de démonstrateur de vol hybride électrique qui se base sur un Dash 8 de De Havilland Canada. Collins Aerospace fournira quant à lui le moteur électrique de 1 mégawatt. Les premiers vols de ce démonstrateur sont attendus en 2024.



(Image © Pratt & Whitney Canada)