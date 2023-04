Raya Airways tient son premier A321P2F

Raya Airways a pris livraison du premier des quatre avions tout cargo contractualisés auprès de ST Engineering.



Ce premier appareil, un Airbus A321P2F (MSN 1293, 22 ans, ex-Sky Angkor Airlines) a été converti à Singapour dans le cadre du programme d'Elbe Flugzeugwerke (EFW), la coentreprise d'Airbus et de ST Engineering.



Le contrat conclu en juillet 2022 entre l'opérateur malaisien et la société singapourienne comprend deux A320P2F et deux A321P2F. Raya Airways exploitait jusqu'à présent cinq avions cargo Boeing convertis : un 737-400F (propriété de Vallair) et quatre 767-200F loués à la société américaine Cargo Aircraft Management (CAM).



Dans un contrat parallèle, le spécialiste malaisien du fret attend également trois A321-200PCF d'Air Transport Services Group (ATSG), les deux premiers appareils (MSN 1972 et 1887) étant déjà en phase de conversion chez PEMCO Conversions.



Photo © Raya Airways