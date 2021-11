Ratier-Figeac inaugure son centre d'excellence Hélices à Figeac

Ratier-Figeac (Collins Aerospace) a inauguré son nouveau centre d'excellence Hélices sur son site de Figeac (Lot) le 29 octobre, en présence du Premier ministre Jean Castex.



Fruit d'un investissement de 32 millions d'euros, ces nouvelles installations de quelque 3000 m2 constitueront le nouveau centre d'excellence mondiale de Collins Aerospace pour la conception et la fabrication d'hélices de nouvelle génération pour l'aviation commerciale et militaire.



Ces nouvelles installations disposent notamment de capacités de recherche et d'ingénierie, de fabrication, de test et de maintenance.



Le Journal de l'Aviation était présent à Figeac lors de cet événement et publiera un article détaillé sur les ambitions du nouveau centre d'excellence Hélices, et plus généralement sur l'ensemble des activités de Ratier-Figeac, dans les prochaines heures.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)