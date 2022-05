Rafaut Group change de nom et devient Aresia

Après avoir réussi l'intégration de plusieurs sociétés dans ses activités (AEds, Secapem & Lun'tech, Lace, Alkan & Seca Automatismes), le groupe Rafaut a souhaité marquer le coup en changeant d'identité. Il est ainsi devenu le groupe Aresia.



« Ce changement d'identité visuelle assied nos nouvelles valeurs et affirme nos nouvelles aspirations. Avec plus de 600 spécialistes, nous avons l'ambition d'apporter tous ensemble des solutions agiles, performantes et sûres pour répondre aux enjeux de l'aéronautique civile et de défense, de contribuer au rayonnement de notre secteur, et avant tout, de satisfaire nos clients », commente Bruno Berthet, président exécutif d'Aresia.



Aresia est un équipementier spécialisé dans les systèmes d'emport / de délestage, les équipements électroniques embarqués, les systèmes d'entrainement pour les forces armées françaises et internationales et les équipements de missions pour l'aéronautique civile.



Fournies aux plus grands donneurs d'ordres tels qu'Airbus, Dassault Aviation, Thales, Safran, BAE Systems et à plusieurs forces aériennes, ses solutions équipent ainsi plus d'une centaine de types d'aéronefs.