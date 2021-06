Rafaut finalise l'acquisition du groupe Alkan

Le groupe Rafaut a conclu le rachat de son concurrent Alkan, spécialisé dans les systèmes d'emport et d'éjection pour aéronefs.



Il devient ainsi le leader européen et un véritable acteur de référence mondiale du secteur. Le nouvel ensemble regroupe plus de 650 salariés pour un chiffre d'affaires estimé à 160 millions d'euros pour 2021.



Cette acquisition va également permettre au groupe Rafaut de poursuivre son développement à l'international, notamment aux États-Unis et en Inde où Alkan était déjà présent.