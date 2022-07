Rafael dévoile le « Ice Breaker », son nouveau missile de croisière air-sol

Rafael Advanced Defense Systems a dévoilé un nouveau missile air-sol à longue portée baptisé « Ice Breaker », un programme jusqu'ici totalement confidentiel.



Ce nouveau missile de croisière de cinquième génération est annoncé avec une portée de 300 kilomètres. Il « fournit des capacités de frappe chirurgicales et précises à partir de distances de sécurité » est « résilient aux contre-mesures électroniques et est pleinement opérationnel dans les arènes interdites par le GNSS » annonce le groupe israélien.



Le nouveau Ice Breaker est dérivé du missile Sea Beaker dévoilé l'année dernière, un missile subsonique à longue portée et à guidage de précision déclinée en version navale et terrestre. Lui même peut atteindre des cibles maritimes et terrestres situées dans un rayon de frappe de 300 km.



Rafael précise que son nouveau missile de croisière aéroporté de cinquième génération sera présenté plus en détail lors du salon de l'aéronautique de Farnborough qui ouvrira ses portes la semaine prochaine.



(Image © Rafael)