Quand le HondaJet rêve de grandeur

Bien que plongée dans une certaine torpeur, la convention NBAA-BACE qui se tient actuellement à Las Vegas réservait cependant une petite surprise. Michimasa Fujino, président et CEO de Honda Aircraft Company a dévoilé une maquette du HondaJet 2600, un concept destiné à recueillir les commentaires des clients et valider la demande du marché préalable à un probable lancement.



Version allongée de son célèbre jet de poche HondaJet, le HondaJet 2600 pourra cette fois accueillir 10 passagers (4 de plus que la versions standard avec un seul pilote) et affichera un rayon d'action de 2625 nautiques (4861 km), à comparer au 1437 nautiques affichés par son actuel HondaJet Elite S. Le concept affiche une longueur de 17,62 mètres (+ 4,63 m) et une envergure de 17,29 mètres (+ 5,17 m).



Mieux, Honda annonce que cet appareil sera le premier jet capable d'effectuer des vols transcontinentaux sans escale à travers les États-Unis en régime monopilote, avec un cockpit avancé intégrant des technologies innovantes telles que l'électrification et les systèmes automatisés, y compris avec une automanette et un autofrein, entre autres.



Le concept intégrera les technologies adoptées sur le HondaJet, avec un fuselage en composites, ses moteurs montés au-dessus des ailes et d'un nez et d'ailes permettant un flux laminaire naturel réduisant la traînée.



Le HondaJet 2600 affichera par ailleurs une vitesse de croisière élevée de 450 noeuds et d'un plafond opérationnel de 47 000 pieds. La motorisation du nouveau concept n'a pas été précisée à ce stade, mais il pourrait logiquement s'agir d'un dérivé plus puissant du GE Honda HF120.



Le HondaJet 2600 viendrait ainsi s'attaquer à un segment de marché occupé par les Citation CJ4 de Textron et par les Phenom 300 d'Embraer.



(Image © Honda Aircraft Company)