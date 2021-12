Qatar Executive réceptionne trois G650ER de Gulfstream

Qatar Executive a reçu trois nouveau G650ER de Gulfstream, portant sa flotte à onze appareils. Ils seront exploités sur des liaisons stratégiques ultra-long-courrier vers tous les continents.



La compagnie attend un douzième exemplaire du jet avant la fin de l'année et reste ainsi le plus grand propriétaire et exploitant du G650ER. Sa flotte total atteindra ainsi dix-huit appareils.



Qatar Executive se prépare également à intégrer le G700 l'année prochaine.



Elle souligne que les difficultés de déplacements occasionnées par la pandémie ont entraîné une hausse de la demande pour ses vols privés. Le nombre d'heures de vols a augmenté de 76% et les réservations ont plus que doublé.



(Photo © Qatar Airways)